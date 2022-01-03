Луганск, , 13:34 — REGNUM Народная милиция ЛНР зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы силовиков ВСУ в районе подконтрольного Киеву села Орехово и спорного города Золотое — в зоне конфликта в Донбассе. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Киев готовится к «войне»: новые провокации Украины и США — трансляция»

В районах н.п. Орехово и Золотое мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станций «Буковель-АД» осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ, отмечается в сообщении.

В ЛНР полагают, что таким образом силовики ВСУ пытались не допустить, чтобы наблюдатели ОБСЕ обнаружили военную технику в этих районах.

2 января официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ оборудуют огневые позиции в школе с. Валуйское у линии соприкосновения в Донбассе.