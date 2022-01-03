Брюссель, , 13:30 — REGNUM Телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена продемонстрировали, что ЕС исключили из обсуждения ключевых вопросов международной повестки. Об этом 3 января пишет Der Tagesspiegel.

«Мы не хотим быть зрителями, за спинами которых принимаются решения», — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

При этом лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер считает необходимым включить ЕС в переговоры об архитектуре безопасности на континенте в качестве одной из наиболее заинтересованных сторон.

Переговоры Путина и Байдена прошли 31 декабря. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности НАТО к содержательному разговору с РФ.

А президент Финляндии Саули Ниинистё заявлял, что требования РФ к США и НАТО по гарантиям безопасности противоречат порядкам безопасности Европы.