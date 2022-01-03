Москва, , 13:28 — REGNUM В Госдуме разговоры президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского сравнили со стендапами.

Алексей Журавлёв Duma.gov.ru

«Что такое разговоры Байдена с Зеленским? Это стендап-шоу любительского уровня!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидеры США и Украины в ходе телефонного разговора обсудили вопросы в сфере безопасности и поддержали дипломатические усилия в рамках диалога с Россией по линии НАТО и ОБСЕ.

Байден заявил президенту украинскому лидеру о поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, американский лидер заверил Зеленского в готовности США и союзников дать решительный ответ России в случае её вторжения на территорию республики.

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