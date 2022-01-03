Москва, 3 января, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Госдуме угрозы США предпринять новые меры против «Северного потока — 2» назвали международным экономическим терроризмом.

Duma.gov.ru Алексей Журавлёв

«Тактика США против «Северного потока — 2» является ничем иным, как международным экономическим терроризмом. Стратегически же это — элемент глобальной гибридной войны», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Москва не исключает, что США введут новые ограничения, чтобы затянуть процесс сертификации газопровода «Северный поток-2». Строительство газопровода «Северный поток-2», проходящего по дну Балтийского моря, было завершено в 2021 году. Сейчас он проходит процедуру одобрения Федеральным сетевым агентством Германии.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что сертификацию «Северного потока — 2» планируют завершить максимум до конца I полугодия 2022 г.