Владивосток, , 13:20 — REGNUM Хабаровский хоккейный клуб «Амур» обыграл команду из Владивостока «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке и закончилась победой гостей со счетом 3:5.

В составе победителей шайбы забросили Александр Шаров (2-я минута), Александр Горшков (18-я, в большинстве), оформивший в матче дубль Святослав Гребенщиков (24-я и 33-я, в большинстве) и чешский нападающий Давид Томашек (27-я).

У хозяев голами отличились американский форвард Джош Кестнер (29-я), Владислав Ушенин (31-я) и Динар Хамидуллин (40-я).

Отметим, в следующем матче «Амур» 5 января примет у себя казанский клуб «Ак Барс», с которым «Адмирал» сыграет 7 января.