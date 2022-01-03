Москва, , 13:18 — REGNUM В 2022 г. в Сухопутные войска ВС России передадут более 400 единиц бронетанковой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В 2022 г. в соединения и воинские части Сухопутных войск Вооруженных сил РФ спланировано к поступлению более 400 единиц бронетанковой техники», — отмечается в сообщении.

Военнослужащим передадут современные танки Т-80БВМ, Т-72Б3М, Т-90М, модернизированные БМП-2 с боевым отделением «Бережок», боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А.