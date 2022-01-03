Тбилиси, , 13:14 — REGNUM Наступивший 2022 год должен стать годом, когда бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили освободят из тюрьмы. Об этом 3 января заявил журналистам его адвокат Бека Басилая.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы видим, что существенно нарушен ряд фундаментальных прав. С учетом восстановления этих прав, важнейшим является освобождение Саакашвили», — сказал юрист.

Он добавил, что Служба госинспектора Грузии инициировала дело о возможных «пытках» Саакашвили в тюрьме. Басилая считает, что экс-президента признают потерпевшим.

Стоит отметить, что «пытками» Саакашвили он и его сторонники называют перевод экс-президента в ноябре в Глданскую тюрьму в Тбилиси. Тогда охрана несла политика в камеру, держа за руки и за ноги. После этого экс-президент толкнул охранника и разбил медицинское оборудовение в камере.

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