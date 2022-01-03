Москва, 3 января, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов считает, что у предложившего перенести с Красной площади могилы бывших руководителей СССР и других выдающихся личностей советского времени проблемы с психическим здоровьем, передает корреспондент ИА REGNUM 3 января.

Москва. Красная площадь

«Если с головой плохо, то это на всю оставшуюся жизнь. Нормальные люди не могут так себя вести… Бред. Провокационный, глупый, омерзительный», — заявил Зюганов.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов вслед за лидером партии Владимиром Жириновским призвал перенести с Красной площади могилы бывших руководителей СССР и других выдающихся личностей советского времени. Кроме того, он настаивает на том, что следует перезахоронить тело Владимира Ильича Ленина, которое сейчас находится в мавзолее.

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Вопрос перезахоронения Ленина поднимался неоднократно. Например, в 2020 году Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина. По замыслу организаторов, конкурс позволит создать банк идей на случай захоронения Ленина.

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