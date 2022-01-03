Ростов-на-Дону, , 13:12 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтверждено 16 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли девять женщин в возрасте от 54 лет до 91 года и семеро мужчин в возрасте от 51 года до 85 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 9 665 жителей Ростовской области.

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