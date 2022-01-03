Пекин, 3 января, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Правительство Китая полностью прекратит предоставлять субсидии на покупку электромобилей с 2023 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства финансов КНР.

Sino-German Urbanisation Partnership Электромобиль в Китае

Минфин Китая объявил о поэтапном сокращении субсидий на покупку автомобилей на новых источниках энергии (электромобили, авто на водородном топливе и гибриды) в апреле 2020 года. В 2021 году субсидии сокращаются на 10%, в 2022 году — на 20%.

С 1 января 2023 года правительство Китая полностью прекратит возмещать часть затрат на покупку новых электрических и водородных автомобилей. В правительстве КНР рассчитывают, что к 2025 году на автомобили на новых источниках энергии будет приходиться 20% от общего объёма автопродаж.

В настоящее время Китай является крупнейшим рынком электрических автомобилей. Производством электрокаров в Китае занимаются не только местные компании, но и иностранные производители, включая Volkswagen, GM, Toyota и Tesla.

По предварительным оценкам Китайской ассоциации автопроизводителей, в 2021 году в Китае было продано 5 млн автомобилей на новых источниках энергии. В сравнении с 2020 годом продажи таких авто выросли на 47%.