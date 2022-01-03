Канберра, , 13:12 — REGNUM Разрушительные приливы будут продолжать обрушиваться на восточное побережье Австралии в течение следующих двух дней. В настоящее время юго-восток Квинсленда и север Нового Южного Уэльса продолжают сотрясать последствия антициклона «Сет», а местные власти и спасатели призывают граждан держаться подальше от прибрежной полосы. Об этом 3 января сообщил телеканал Nine News.

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В Австралийском бюро метеорологии уже предсказали, что в течение 3 января в двух штатах будут наблюдаться наихудшие из экстремальных погодных условий, поскольку непогода, с большой долей вероятности, продлится по крайней мере семь дней.

Жителей Золотого побережья Квинсленда были предупреждены о необходимости подготовиться к ураганным ветрам со скоростью от 90 до 100 км/час вечером 3 января. Ожидается, что в регионе выпадет от 50 до 100 мм осадков.

Жители северных районов Нового Южного Уэльса будет продолжать испытывать аналогичные погодные условия. В настоящее время практически все пляжи в двух штатах остаются закрытыми, но на фотографиях видно, как на некоторых участках побережья остаются десятки, если не сотни людей.

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