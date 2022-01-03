Ростов-на-Дону, , 13:08 — REGNUM В Ростовской области выявили минимальное за долгое время число заражений коронавирусом. Так, за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 290 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 января. Это на 47 случаев заражения меньше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число муниципальных образований, где подтверждены новые случаи заражения, сократилось до 51 города и района. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (114), Волгодонске (15), Таганроге (14) и Шахтах (13). Почти 24% заразившихся — люди старше 66 лет, более 9% — дети.

Всего в Ростовской области подтверждено 194 932 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 175 740 пациентов.

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