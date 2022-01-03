Новосибирск, , 13:09 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 3 января, за минувшие сутки было выявлено 293 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 300 случаев.

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За это же время 318 человек выздоровели, 14 пациентов скончались. В стационары госпитализировано 2693 новосибирца, в том числе 32 ребёнка, в отделениях реанимации находятся 298 человек, на ИВЛ — 39 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 95 578 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 10 958 детей; 65 769 человек выздоровели, умерли 4269 пациентов, сделано 3 326 427 тестов на коронавирус.