Туапсе, Краснодарский край, 3 января, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Мужчина погиб при запуске фейерверка в Туапсе Краснодарского края. Об этом сообщили местные СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Уличный фейерверк

«Запускали мощные ракеты. Одна не взлетела. Молодой человек наклонился посмотреть, ракета в этот момент запустилась и попала в голову. Пострадавший умер», — цитируют «Туапсинские вести» главного врача Туапсинской подстанции скорой помощи Эмиля Гараева.

По данным «Кубанских новостей», в Краснодаре от петард в новогоднюю ночь пострадали четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января в Рязанской области при запуске фейерверка погиб мужчина, СК начал проверку.