Северобайкальский район, Бурятия, 3 января, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Вечером 2 января произошёл пожар в многоквартирном жилом доме в посёлке Новый Уоян на севере Бурятии. К моменту прибытия пожарных, горела квартира на первом этаже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Николай Хижняк ИА REGNUM Оператор пожарной лестницы

Подъезд дома к этому времени был сильно задымлён, что затрудняло эвакуацию жильцов.

«По трёхколенной пожарной лестнице из окон 3-го этажа пожарные эвакуировали подростка, двух малолетних детей 8 и 9 лет, а также 8-месячного младенца. Остальные жильцы спускались по лестничным маршам», — отметили в ведомстве.

Всего из горящего здания было эвакуировано около тридцати человек. Хозяйку квартиры, где произошло возгорание, госпитализировали в больницу. Пожар потушен на площади 15 кв. метров. Предположительно, его причиной стало неосторожное обращение с огнём при курении.

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