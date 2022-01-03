Москва, 3 января, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в декабре ушедшего гола признан шведский голкипер петербургского клуба СКА Ларс Юханссон. Об этом 3 января сообщает пресс-служба КХЛ.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В декабре 2021 года 34-летний шведский вратарь победил в семи из восьми матчей регулярного чемпионата КХЛ, отражая 94,71% бросков по своим воротам и в победном для СКА матче с екатеринбургским «Автомобилистом» (1:0) восьмой раз в нынешнем сезоне сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Также лучшим защитником месяца КХЛ признан американский игрок казанского «Ак Барса» Стивен Кэмпфер, который в девяти матчах в декабре смог набрать 12 (четыре шайбы + восемь результативных передач) очков.

Кроме того, лучшим нападающим признан форвард СКА Андрей Кузьменко, набравший в десяти матчах 15 (пять шайб + 10 результативных передач) очков.

При этом лучшим новичком декабря стал форвард омской команды «Авангард» Арсений Грицюк, который набрал в десяти матчах девять (5 шайб + 4 результативные передачи) очков.