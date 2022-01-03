Кемерово, , 12:57 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 3 января, за сутки выявили 280 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 292 случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За это же время 334 пациента выздоровели, четверо скончались, медицинскую помощь получают 7053 человек, в стационарах и на домашнем карантине находятся 6829 кузбассовцев.

Всего в регионе выявили 86 126 случаев заражения коронавирусом, 77 346 человек выздоровели, 1727 пациентов скончались.