Сидней, Австралия, 3 января, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Новом Южном Уэльсе, самом крупном штате Австралии, за последние 24 часа зарегистрировано 20 794 новых случая заболевания COVID-19, что больше, чем сутками ранее, но меньше рекордной цифры в 22 577, зафиксированной местным министерством здравоохранения 31 декабря 2021 года. Об этом 3 января сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Но, что более важно, сейчас в штате наблюдается резкий скачок числа пациентов с COVID-19 в больницах: в настоящее время в больницах штата лечение проходят 1204 человека. Это число на 138 больше, чем 2 января. В реанимации помощь медиков в связи с COVID-19 получают 95 пациентов, что на 12 человек больше, чем сутками. 25 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

В интервью телеканалу председатель Ассоциации реаниматологов Марк Николлс сообщил, что сегодня можно с абсолютной уверенностью скачать, что силы работников системы здравоохранения «истощены».

"Они так надеялись на передышку, но «Омикрон» уже проник в наше общество», — признал Николлс.