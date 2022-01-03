Мухоршибирский район, Бурятия, , 12:51 — REGNUM В Бурятии число очагов нодулярного дерматита скота выросло до трёх. К трём сёлам в Кяхтинском и Бичурском районах добавились ещё три поселения в Мухоршибирском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Мёртвая корова Цитата из х/ф «Иди и смотри». Реж. Элем Климов. 1985. СССР

В населённых пунктах введён карантин. К настоящему времени число инфицированных животных превышает 1 тыс. голов. Все они будут уничтожены методом эвтаназии, а трупы будут сожжены.

«Местными властями трех пораженных районов уже определены места сжигания, подготовительные работы почти завершены. Человек этому заболеванию не подвержен», — добавили в ведомстве.

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