Лондон, , 12:50 — REGNUM Бельгийский нападающий лондонского футбольного клуба «Челси» Ромелу Лукаку может перейти в другую лондонскую команду — «Тоттенхэм». Об этом 3 января сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ромелу Лукаку Дмитрий Садовников. soccer.ru

По информации источника, 28-летний футболист хотел бы снова поработать с главным тренером «Челси» — итальянцем Антонио Конте.

При этом отмечается, что «Тоттенхэм» также готов сменить свою главную трансферную цель, которой на данный момент является сербский форвард флорентийской команды «Фиорентины» Душан Влахович, на бельгийца.

Отметим, Ромелу Лукаку перешел в «Челси» а август прошлого года за €115 млн и принял участие в 17 матчах за новый клуб, отличившись в них семью забитыми голами.