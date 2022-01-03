Москва, 3 января, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Алексей Пушков — российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике — предположил, что президент США Джо Байден не решится ввести «адские санкции» против РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Дело не в том, что Байден не готов вводить новые санкции против РФ… У США остался в распоряжении набор крайне жестких мер, которые могут привести, как предупредил Путин, к разрыву отношений между РФ и США, но это всё, что у него есть», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, этот шаг приведет к потере какого-либо влияния на РФ и на международной арене «полностью развяжет руки Кремлю».

Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор 30 декабря. По данным Кремля, президент США пригрозил «масштабными санкциями» из-за ситуации с Украиной. Российский лидер же в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: может последовать полный разрыв отношений.