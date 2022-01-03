Сидней, Австралия, 3 января, 2022, 12:50 — ИА Регнум. 3 января со ссылкой на спасательные службы телеканал Nine News подтвердил, что еще один житель Нового Южного Уэльса стал жертвой мощного прилива, вызванного антициклоном «Сет». Утонувшей стала женщина 47 лет, которая погибла на пляже, несмотря на то, что практически все зоны купания в штате были закрыты.

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Первой жертвой стихии стал мужчина, который также отправился на пляж, вопреки предупреждениям спасателей.

«Незадолго до 13:00 поступили сообщения о женщине, обнаруженной без сознания в воде», — сказал телеканалу работник скорой помощи Джоэл Кейси.

Вскоре подтвердилось, что женщина скончалась.

Сейчас на пляжах Нового Южного Уэльса дежурят спасатели и медики. Волонтеры вместе с экстренными службами патрулируют побережье и выходят в море, если получают сигналы бедствия.