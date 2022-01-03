3 января 2022 | Время чтения 1 мин

Новость о приближении опасного астероида к Земле на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники, не напугала жителей Ростовской области. Пользователи социальных сетей продолжают бурно обсуждать информацию. Участники паблика «Ростов Главный» иронично просят предупредить их о падении небесного тела заранее.

Екатерина Булатова, , 15:52 — REGNUM Новость о приближении опасного астероида к Земле на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники, не напугала жителей Ростовской области. Пользователи социальных сетей продолжают бурно обсуждать информацию. Участники паблика «Ростов Главный» иронично просят предупредить их о падении небесного тела заранее.

Астероид летит к Земле Цитата из к/ф «Не смотрите наверх». Реж. Адам Маккей. 2021. США

«Хоть бы до этого времени от короновируса и нищеты не умереть», — отметил участник паблика в Instagram.

«Хоть одна хорошая новость», — подчеркнул ещё один комментатор.

«Что особенно в этой новости удивило, так это то, что об этом сообщило МЧС. По смс, наверное», — иронично отметил пользователь.

«На США пусть курс берет», — считает подписчица группы.

«Не ковид, так астероид», — заметила ещё одна участница обсуждения.

«Скоро налоговый сбор организуют на противодействие астероиду. Кто скинется, получит код», — не исключил комментатор.

«Я не понял! Прививку от него делать надо?» — спрашивает ещё один подписчик паблика.

«Давно пора! Проект «Земля 2.0» подходит к концу», — высказался участник обсуждения.

Вид Земли с Луны Nasa.gov

«А куда он хочет упасть, чтобы я в ту сторону на рыбалку не поехал, а то распугает рыбу, прикорм зря пропадёт», — пытается уточнить участник группы.

«У меня ипотека заканчивается в 2029, раньше никак?» — задаёт вопрос ростовчанин.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу, астероид Апофис 13 апреля 2029 года приблизится к Земле на расстояние, на которое от планеты удалены геостационарные спутники. По расчётам экспертов, астероид пройдёт на минимальном расстоянии от Земли 13 апреля 2029 года. В 10 километрах от места падения будет наблюдаться землетрясение магнитудой 6,5. Скорость ветра при этом окажется не менее 790 метров в секунду.

Сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга Денис Денисенко отметил, что ни в 2029 году, ни в 2036 году небесное тело с планетой точно не столкнется.

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