Мельбурн, Австралия, 3 января, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Выступая на пресс-конференции 3 января, ответственный за координацию усилий по борьбе с COVID-19 в штате Виктория (юго-восток Австралии) Йерун Веймар предупредил, что любой, у кого проявляются симптомы заболевания, «должен предположить, что его тест [на COVID-19] уже положителен». По его словам, в настоящее время второй по численности населения штат Австралии испытывает «беспрецедентное число положительных случаев», передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Заявления Веймара прозвучали в связи с тем, что министерство Виктория зафиксировало резкий прирост числа заражений COVID-19 — за сутки было зарегистрировано 8577 новых случаев.

Комментируя цифры, Веймар отметил, что всего лишь за три дня 2022 года в штате было зарегистрировано настолько много случаев COVID-19, что они превысили показатели по заболеваемости за весь первый год пандемии.

Главный санитарный врач штата Виктория Мартин Фоули, выступающий вслед за Веймаром, заявил, что число случаев заболевания будет продолжать расти в штате «в геометрической прогрессии».