Москва, , 12:44 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил повысить независимость Росстата, передает корреспондент ИА REGNUM 3 января.

Сергей Миронов Spravedlivo.ru

«Давно назрела необходимость изменить статус Росстата, повысить его независимость, переведя в подчинение президента РФ или Госдумы», — заявил Миронов.

По словам парламентария, сейчас Росстат, по сути, отчитывается, насколько вышестоящее руководство справляется со своими задачами.

«Понятно, что не справляться оно не может. Вот и получаем вместо объективной статистики «чего изволите?» — указал Миронов.

Напомним, что в мае 2021 года Миронов предлагал подчинить Росстат президенту РФ.

Вместе с тем в сентябре 2020 года Госдума отклонила законопроект депутатов фракции о переподчинении Росстата напрямую президенту РФВладимиру Путину. Сегодня служба подчиняется Минэкономразвития (МЭР).

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предложили подчинить Росстат Путину