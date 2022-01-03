* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:42 — REGNUM Женские общественные бани в провинции Балх закрыты из-за новых ограничений, введенных местными официальными лицами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно решению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Балх, общественные бани для женщин закрываются, и женщины могут пользоваться частными банями только в хиджабе, пишет «8 Собх».

На основании решения совместного собрания улемов и губернской администрации Балха, здания мужских и женских бань должны быть раздельными, а «женские общественные бани вообще не должны работать»

Маулви Сардар Мохаммад Хейдари, глава движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Балх, сказал, что окончательное решение по вопросу работы бань было принято после консультаций с улемами (религиоведами).

По его словам, поскольку не все люди имеют доступ к хорошо оборудованной ванной комнате в своих домах, существует потребность в мужских общественных банях, а женщины могут пользоваться «частными банями», «соблюдая шариатскую одежду».

Существуют также ограничения на деятельность мужских общественных бань, согласно которым несовершеннолетним не разрешается посещать бани, а также запрещен массаж.

В этой связи, ряд владельцев бань заявляют, что они обеспокоены финансовыми потерями из-за введения ограничений на деятельность бань.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретил работу женских бань в первый период своего правления в Афганистане. В последние дни деятельность министерства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по поощрению добродетели и предотвращению порока вызывает негативную реакцию.