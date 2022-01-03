Москва, , 12:37 — REGNUM Полное лунное затмение и четыре крупных метеорных потока смогут наблюдать жители России в 2022 году. Об этом рассказал ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН в Санкт-Петербурге Николай Железнов.

Лунное затмение kaly

Железнов сообщил, что первые лунные и солнечные затмения будут наблюдаться с Земли весной. Но увидеть их смогут только жители южного полушария.

С территории России можно будет наблюдать следующие затмения, которые произойдут осенью. 25 октября можно будет наблюдать частное солнечное затмение, а 8 ноября — полное лунное.

Среди главных звездопадов года — метеорных потоков — астроном выделил январские потоки Квадрантиды и Геминиды, а также августовский поток Персеиды и майский поток Аквариды. Летом, 14 июня и 13 июля, можно будет наблюдать два суперлуния — то есть совпадения полнолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

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