Брисбен, Австралия, 3 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Молодой человек погиб после того, как автомобиль, в котором он ехал, сбил кенгуру, а затем врезался в дерево на шоссе Карнарвон возле Сент-Джордж, в 500 км к западу от Брисбена (столица Квинсленда, Австралия). Об инциденте, произошедшей глубокой ночью 3 января, сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Один из пассажиров скончался на месте. Водитель и еще один пассажир, которые также были старше 20 лет, были доставлены в больницу Святого Георгия с легкими травмами. У одного мужчины были боли в груди и порезы, а у другого наблюдались травмы лица.

Кенгуру, в которого врезался автомобиль, погиб при столкновении.

Сообщается, что в настоящее время животное не было признано виновником ДТП. Полиция Квинсленда по-прежнему расследует произошедшее.