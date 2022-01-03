Москва, , 12:35 — REGNUM Александр Гинцбург — директор Центра им. Гамалеи — рассказал об опасности переохлаждения для здоровья организма.

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По его словам, переохлаждение — стресс для организма, и стимулирует возможность размножения патогенных микроорганизмов, то есть делает организм человека чувствительным к патогенам, передает ТАСС.

«Если человек не в состоянии стресса, то он гораздо большее количество патогенов с помощью врожденного иммунитета может переносить без последствий. Когда же человек переохлаждается, то система интерферона … ослабевает», — отметил он.

Концентрация патогенов, которые обычно человек переносит незаметно, могут вызвать инфекционный процесс в виде простуды, гриппа.