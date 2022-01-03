Баку, , 12:35 — REGNUM Накануне расстрелявший трех своих сослуживцев сержант пограничных войск государственной пограничной службы Азербайджана задержан. Об этом 3 января сообщает пресс-служба азербайджанской генпрокуратуры.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Эльхан Эвезли 3 января 2022 года около 00.30 часов был обнаружен и задержан на территории села Малхелеф Лачинского района (в Нагорном Карабахе — ред.)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что руководство генпрокуратуры страны взяло расследование произошедшего под свой контроль, поручив его дальнейшее проведение следственному управлению военной прокуратуры.

Кроме того, уточняется, что в данный момент идут интенсивные следственные действия для установления всех обстоятельств трагического инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января стало известно, что на пограничной заставе Азербайджана произошло ЧП — один из военнослужащих открыл огонь по сослуживцам, в результате чего погибли три человека.