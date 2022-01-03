Пекин, , 12:37 — REGNUM Ли Цзинвэю было всего четыре года, когда его похитили из дома и продали в 1989 году семье, жившей от его дома за 2000 километров. Однако похищенный более 30 лет назад человек наконец-то воссоединился со своей биологической матерью с помощью карты деревни его действа, которую он нарисовал по памяти. Об истории 3 января сообщил австралийский телеканал Nine News.

Александр Дейнека. Мать. 1932

Незадолго до Рождества Ли разместил нарисованную им от руки карту в китайском приложении для социальных сетей Douyin — местной версии TikTok — в надежде проследить свое происхождение. После этого полиция смогла сопоставить рисунок с небольшой деревней в провинции Юньнань, а затем смогла связать Ли с женщиной, сын которой исчез примерно в то же время.

Вскоре оба человека встретились друг с другом. На кадрах видно, как мужчина снял медицинскую маску с женщины и, признав в ней свою мать, ее обнял.

«Тридцать три года ожидания, бесчисленные ночи тоски и, наконец, карта, нарисованная от руки по памяти, это идеальный момент, чтобы что-то опубликовать за последние 13 дней», — написал Ли в своем профиле Douyin.