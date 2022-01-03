Аделаида, Австралия, 3 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Число ежедневных случаев заражения коронавирусом снова резко возросло в Южной Австралии, поскольку за последние сутки выявлено 2552 носителя SARS-CoV-2. Сообщается, что подавляющее большинство из них, как полагают медики, связаны с «Омикроном». Об этом 3 января передал телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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В настоящее время в штате насчитывается почти 13 000 человек, болеющих COVID-19 в активной форме, 94 из которых проходят лечение в больницах. Однако в реанимации с COVID-19 находятся всего девять пациентов.

Премьер-министр Южной Австралии Стивен Маршалл на пресс-конференции отметил, что «хорошие новости» заключаются в том, что в больницах ни один из «тяжелых» пациентов не подключен к аппарату ИВЛ.

В числе зараженных оказался лидер оппозиции в Южной Австралии Питер Малинаускас, который дал положительный результат на COVID-19.