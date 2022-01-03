Москва, , 12:31 — REGNUM Процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до лета 2022 г. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

«Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть, а именно производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув … на многие месяцы… Да, это может и до лета продлиться», — передает его слова РИА Новости.

Он не исключил возможные новые санкции против «Северного потока — 2» со стороны США.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что сертификацию «Северного потока — 2» планируют завершить максимум до конца I полугодия 2022 г.