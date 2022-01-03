Ростов-на-Дону, 3 января, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в период новогодних каникул общественный транспорт выходит на линии согласно расписанию выходного дня. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM В новогоднем трамвае

До 9 января предусмотрена работа 865 единиц подвижного состава. Это 784 автобуса, 52 троллейбуса и 29 трамваев.

Контролирует работу общественного транспорта диспетчерская служба МБУ «Центр ИТС».