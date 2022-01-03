Идлиб, Сирия, , 12:24 — REGNUM Удары около занятого силами сирийской оппозиции города Идлиб, который расположен на северо-западе страны, нанесли российские самолеты. Об этом 3 января сообщает агентство Reuters.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как утверждает источник, удары были нанесены по водонасосной станции, которая обслуживает Идлиб.

Также утверждается, что в результате авиационных ударов пострадали животноводческие и птицеводческие фермы, которые находятся около сирийской пограничной заставы Баб-эль-Хава с Турцией.

Кроме того, отмечается, что армия Сирии еще не прокомментировала эту информацию. При этом агентство уточнило, что в Дамаске заявляют, что удары наносятся только по вооруженным группировкам, а не по гражданским лицам или объектам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на военных в Сирии. В результате обстрела погибли пятеро военнослужащих, 20 — получили ранения.