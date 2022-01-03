Ханты-Мансийск, , 12:22 — REGNUM В Сургуте (Югра) местным жителям продали 600 граммов помидоров за 1139 рублей. Об этом говорится в паблике «К-информ | Сургут».

Цены

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Инцидент произошёл 31 декабря в одном из супермаркетов. Цену покупатель обнаружил в чеке после оплаты. Администрация торговой точки объяснила произошедшее технической ошибкой.

По словам граждан, также 31 декабря некоторые умудрились купить багет за 1000 рублей. «А ведь сколько народу не проверяет чек! Интересно, на что рассчитывала администрация?» — вопрошают югорчане.