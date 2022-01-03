3 января 2022 | Время чтения 3 мин

Оксана Переможенко, , 16:51 — REGNUM На Украине возник скандал из-за принуждения военнослужащей украинской армии Натальи Борисовской к участию в съемках новогоднего обращения главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Обозреватель».

Главнокомандующий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации издания, сидевшая за новогодним столом по левую руку от главы Украины старший сержант ВСУ столкнулась со шквалом критики после публикации видеозаписи поздравления украинского лидера. Девушка написала на своей странице в социальной сети Facebook, что к участию в мероприятии ее принудило военное командование.

«Была, есть и буду против Зе… Я действующая военная и это было распоряжение», — пишет она.

Борисовская также посетовала на то, что после случившегося от нее отписываются подписчики в социальной сети. Отметим, что в своей записи в социальной сети военнослужащая также употребила ненормативную лексику.

Сложившуюся ситуацию обсудили на YouTube-канале украинского издания «Страна», а также на украинских телеграм-каналах «Новое Издание», 112.ua и «Крокодил». Многие критически отнеслись к словам военнослужащей, отметив, что если бы она не хотела бы присутствовать на мероприятии, она могла бы найти способ, как отказаться от участия в съемках.

«Господи, какая чушь… Не хотела бы идти — сказалась бы больной, соврала бы, что зуб болит… Да что угодно, а так за участие в этом фарсе ей явно понравились премиальные — вот и пошла. Всегда найдется хороший повод оправдать себя…» — написал Сенька П.

Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского. По левую руку от Зеленского сидит военнослужащая украинской армии Наталья Борисовская President.gov.ua

«А какой слог! Культуре на Украине можно только «позавидовать». И таких людей приглашают на застолье к первому лицу, кем бы он ни был…» — добавил Aleks I.

«Прошлый новый год детей эксплуатировал и норм. Чего вы от него ещё ждали?» — спросил egoriann.

«Раньше к президентам как награда, а сейчас — как наказание… Дожили», — отреагировала Татьяна.

«Респект сценаристам зашкваров Зеленского, но, помилуйте, это уже перебор!» — с сарказмом написала Tamara T.

«Кого он на следующий Новый год будет привлекать для картинки и пиара? Пора будет уже пенсионеров в приказном порядке привлекать, но это опасно, — могут и в морду плюнуть», — добавил Николай К.

«Попиариться на фоне таких персонажей и врагов не надо…» — отметил Андрей.

«Никто и не сомневался… Большинство из них были похожи на заложников…» — добавил D.

«Странный пост странной женщины… И даже такое… за стол к президенту нужно сажать по приказу. А это уже говорит о многом и о самом президенте», — считает Владимир.

Наталья Борисовская President.gov.ua

«А если подумать — военнослужащая против главнокомандующего… Так победим», — с сарказмом отметила Мила.

«Один насильно затащил в видео, другая оскорбляет главнокомандующего и показывает, насколько она невоспитанная. Так и живем. Это Украина», — пишет Patrick.

«Боюсь, на следующий Новый Год нам всем прикажут сидеть у телевизора и слушать его. А какой-нибудь [уполномоченный по защите украинского языка Тарас] Креминь с подручными будет ходить и штрафовать нарушителей…» — написал Владімір.

«А были времена, когда за стол с ним готовы были сесть действительно нормальные ребята, не за деньги и без приказов. 73% граждан Украины! И это всего лишь 3 года назад… Зеленский, ты поставил рекорд! Ничтожество!» — не выдержал Артем.

«Сдается мне, скоро у нее случайно внезапно закончится контракт и найдутся прямые родственные связи с Путиным. А там и до госизмены рукой подать…» — не без сарказма добавил Александр.

«В 2019 году у Зе был шанс на адекватный курс, поддержка была, как ни у кого другого… Даже националисты затихли от этого, никто не ожидал… И что по факту? Всё к чертям… Печаль…» — отреагировал Gem.

Президент Украины Владимир Зеленский с военнослужащими ВСУ President.gov.ua

«ВСУ не считают его главнокомандующим, Зеленского считают уклонистом и не уважают, он в армии не служил. Они топят за Порошенко…» — отметила Alisa Fox.

«Ага, приказали значит. Так после майдана ж говорили, что преступные приказы можно не выполнять», — подытожил Viktor K.

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