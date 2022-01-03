Эр-Рияд, 3 января, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Экипаж российской команды «Камаз-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым стал победителем на первом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовых автомобилей, который проходит в Саудовской Аравии. Об этом 3 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Daniel P. Gauer Грузовик команды «КАМАЗ-мастер» на ралли

Экипаж Сотникова прошел дистанцию 333 км с результатом 3 часа 53 минуты 14 секунды.

Вторым к финишу пришел еще один экипаж «Камаз-мастер» во главе с Эдуардом Николаевым, отставший от победителей на 38 секунд. Третьим финишировал экипаж чешской команды Instaforex Loprais Praga во главе с Алешей Лопрайсом, проигравший лидерам 9 минут 15 секунд.

Четвертым и пятым стали экипажи «Камаз-мастера» Антона Шибалова (+18 минут 39 секунд) и Андрея Каргинова (+19 минут 04 секунды). При этом позднее Лопрайс получил штраф в 15 минут, в результате чего опустился на пятое место и все первые четыре позиции занимают экипажи «Камаз-мастер».

Отметим, второй этап ралли-марафона «Дакар» состоится 3 января, протяженность спецучастка составит 338 км, гонка завершится 14 января.