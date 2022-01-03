Москва, , 12:08 — REGNUM 19% женщин и 14% мужчин в России считают, что на первом свидании счет в кафе должен каждый оплачивать сам. Об этом передает РБК со ссылкой на данные опроса с участием 1600 человек.

А 49% мужчин и 47% женщин придерживаются точки зрения, что оплачивать счет должен мужчина. 3% мужчин ответили, что счет следует оплачивать спутницам, среди женщин же никто не поддержал этот вариант ответа.

Платить должен тот, кто приглашает на свидание считают 8% мужчин и 17% женщин.

Поровну оплачивать счет предложили 4% женщин и 6% мужчин.

При этом 35% мужчин оставляли на первом свидании менее 3 тыс. рублей, 27% — 3−5 тыс. рублей.