Ростов-на-Дону, 3 января, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Ростовской области в праздничные дни огнеборцы спасли 33 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

24.mchs.gov.ru На пожаре

На Дону с 31 декабря по 2 января зарегистрировано 36 пожаров, что вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные причины возгораний в эти дни — неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении.

Спасатели призвали жителей Ростовской области соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателей и других приборов, быть предельно внимательными при пользовании газом.