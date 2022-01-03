Сухум, 3 января, 2022, 12:05 — ИА Регнум. План по таможенным сборам в Абхазии за 2021 год перевыполнен на 127%. Об этом 3 января сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гагра. Абхазия

По данным ведомства, за прошлый год таможня собрали 2,73 млрд. руб. План на отечный период составлял 2,15 млрд. руб.

Стоит отметить, что в Абхазии прошлым летом было рекордное количество туристов из России с начала независимости республики. По предварительным данным, страну посетило более 1,5 млн туристов.