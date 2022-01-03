Ростов-на-Дону, , 11:58 — REGNUM В Ростовской области в период массовой вакцинации от птичьего гриппа ветеринары привили более 1,5 млн голов домашней птицы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Домашняя птица ‪‪rostoblvet.ru‬

«Владельцы птицы должны понимать, что основой профилактики высокопатогенного гриппа птиц является вакцинация и соблюдение требований по содержанию птицы», — отметил заведующий сектором организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы управления ветеринарии Ростовской области Дмитрий Бабаев.

В течение 2021 года специалисты привили от гриппа более 1 млн 642 тыс. птиц, исследовали почти 61 тыс. проб биоматериалов. Принятые меры помогли своевременно выявить на Дону циркуляцию возбудителя гриппа птиц и оперативно купировать очаги заболевания.