Нью-Йорк, США, , 11:55 — REGNUM Российский голкипер хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан второй звездой дня в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 3 января сообщает пресс-служба НХЛ.

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В победном матче своей команды с клубом «Тампа-Бэй Лайтинг» (4:0) 26-летний российский хоккеист отразил все 38 бросков по своим воротам и оформил второй в нынешнем сезоне шат-аут.

Первой звездой дня признан одноклубник Шестеркина — шведский форвард Мика Зибанежад, который оформил в этом же матче хет-трик.

Третьей звездой дня в лиге стал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Эван Родригес, который в победном для своего клуба матче с «Сан-Хосе Шаркс» (8:5) оформил первый в своей карьере в НХЛ хет-трик.