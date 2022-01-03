Кабул, , 11:50 — REGNUM Женщины в провинции Кундуз вышли на митинг протеста под лозунгом: «Мы, женщины, проснулись, мы ненавидим дискриминацию». Протесты были направлены против принудительных ограничений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении женщин.

Некоторые из них сообщили газете «8 Собх», что талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) каждодневно вводятся ограничения в отношении женщин.

По словам протестующих, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подразумевают для женщин единственную роль — заниматься домашними делами.

Мариам, участница протеста, сказала, что ее муж был убит в ходе боевых действий в Кундузе, и она вынуждена работать, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наложили ограничения и запретили женщинам выходить из дома на работу без сопровождения «мужчины-махрама»:

"Когда мы пытаемся возвысить голос в защиту наших прав, нам указывают, что мы имеем право высказываться только в определенных рамках».

Женщины Кундуза обращаются к международному сообществу защищать справедливость и поддержать достижения женщин за последние двадцать лет.

После падения предыдущего правительства и введения ограничений в отношении женщин талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), активисты по защите прав женщин организовали несколько митингов протеста в различных провинциях, в том числе в Кабуле.