Москва, 3 января, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Процесс сертификации «Северного потока — 2» может затянуться до лета 2022 года. Об этом 3 января заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, передает РИА Новости.

New.kingisepplo.ru Северный поток 2

«Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть (процесс), а именно, производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его многие месяцы», — заявил Панкин.

«Это может и до лета продлиться», — подчеркнул он.

Панкин также допустил, что США будут способствовать затягиванию процедуры.

«После этого может быть там кувалда американская: почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по «Северному потоку» не покупать? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить», — указал он.