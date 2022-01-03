Тбилиси, , 11:46 — REGNUM Уровень инфляции в Грузии по итогам 2021 года составил 13,9%. Об этом говорится в отчёте Национальной статистической службы (Грузстат), опубликованном 3 января на сайте организации.

Инфляция © ИА REGNUM

Сообщается, что больше всего в Грузии на рост инфляции повлияли цены на продукты. Они в среднем повысились на 15,6% (в по итогам ноября — на 17%), что увеличило уровень инфляции на 5,01 процентных пункта.

Цены н на услуги ЖКХ в стране в среднем выросли на 43,6% (в ноябре — 20,2%), что увеличило уровень инфляции на 3,64 процентных пункта. Также значительно выросли цены на услуги транспорта (17,3%) и на обслуживание в ресторанах и гостиницах (10,9%).

Напомним, в Грузии с марта 2021 года уровень годовой инфляции не опускается ниже 7%. В государственном бюджете на прошлый год плановый уровень инфляции составлял 3%.