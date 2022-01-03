Ростов-на-Дону, 3 января, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Ростовской области продолжает работать в режиме повышенной готовности до окончания новогодних праздников. Сотрудники МЧС контролируют безопасность гуляний, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Новогодние гуляния

В период с 31 декабря 2021 года по 2 января 2022 года в Ростовской области проведено более 40 праздничных мероприятий. Сегодня, 3 января запланировано около 20 праздничных торжеств. Инспекторы госпожнадзора контролируют соблюдение пожарной безопасности на объектах с проведением массовых торжеств.

Всего в обеспечении пожарной безопасности в многолюдных местах участвуют более 2500 человек и более 400 единиц техники.