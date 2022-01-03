Вашингтон, , 11:41 — REGNUM Кассовые сборы в кинотеатрах всего мира по итогам 2021 года составили почти $21 млрд, что вдвое ниже показателей 2019 года. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на данные компании Comscore.

В кинотеатре Assianir

Мировые кассовые сборы в 2019 году достигли исторического рекорда в $42,5 млрд. Однако в следующем году рынок кинопроката обрушился на 70% из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

По оценкам Comscore, в 2021 году кассовые сборы во всех кинотеатрах мира составили чуть менее $21 млрд. В США совокупная выручка кинотеатров по итогам 2021 года составила $4,5 мдрд. В последний раз столько низкие показатели фиксировались на крупнейшем кинорынке в 1992 году.

Эксперты отмечают, что восстановление рынка кинопроката идёт очень низкими темпами. Одной из дополнительных проблем для кинотеатров стал рост популярности сервисов потокового вещания видео.

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