Кливленд, США, 3 января, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Кливленд Кавальерс» переиграл команду «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 3 января сообщает корреспондентИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 108:104.

При этом самым результативным игроком встречи стал литовский форвард «Индианы» Домантас Сабонис, оформивший в матче дабл-дабл с 32 очками и 13 подборами.

В составе «Кливленда» наиболее результативным оказался форвард Эван Мобли, которого остановился в шаге от дабл-дабла с 24 очками и девятью подборами.

Отметим, в следующем матче «Кливленд» 5 января сыграет дома с клубом «Мемфис Гриззлиз», а «Индиана» в этот же день на выезде встретится с командой «Нью-Йорк Никс».