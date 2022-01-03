Красноярск, , 11:43 — REGNUM Арбитраж Москвы, проверив на соответствие действующему законодательству, отказал АО «Красноярский электровагоноремонтный завод» в удовлетворении исковых требований. Акционерное общество в своём иске к Минэнерго РФ требовало признать недействительным приказ, которым утвердили схему теплоснабжения Красноярска до 2033 года с её актуализацией на 2021 год. Решение суда может быть обжаловано до 23 января 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Суд succo

В основе претензий лежит приказ от 17 июля 2020 года № 574, подписанный Александром Новаком. Третьими лицами в деле участвовали администраци Красноярска и АО «Енисейская территориальная генерирующая компания» (ТГК-13).

Истцу в ходе слушаний напомнили о порядке утверждения схемы, который включал и публичные слушания.

«На собрании участникам была предоставлена возможность выступить с предложениями или замечаниями к проекту актуализированной схемы теплоснабжения. Однако представителей АО «КрЭВРЗ», желающих выступить, зарегистрировано не было», — отмечалось в материалах дела с уточнением, что при этом заявитель был осведомлен о разработке актуализированной схемы теплоснабжения на 2021 год и имел возможность ознакомиться как с её проектом, так и с уже утвержденной приказом схемой.

Суд уточнил, что, издавая оспариваемый приказ, Минэнерго России действовало в пределах своих полномочий, и в удовлетворении иска отказал.

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